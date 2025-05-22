Разведслужбы некоторых стран полагают, что Россия может захотеть проверить обороноспособность НАТО или даже напасть на отдельные страны — члены альянса. Об этом заявил глава стратегического отдела сил обороны Финляндии, генерал-майор Сами Нурми в беседе с общественной телерадиокомпанией Yle.

«Сосредоточение ограниченного контингента войск может произойти очень быстро. У России есть для этого возможности. Это видно на примере Украины», — сказал Нурми.

По его оценке, восстановление Вооруженных сил (ВС) РФ после завершения конфликта на Украине и переброска войск к границам Финляндии займет несколько лет. Модернизация армии потребует еще больше времени, считает он.

«В СМИ циркулирует информация о трех — пяти годах. Скорее всего, так оно и есть. Но главное для нас — это внимательно следить за развитием ситуации, корректировать свои оценки и действовать в соответствии с обстоятельствами», — отметил генерал, говоря о возможном нападении России на страны НАТО.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды.

Он отметил, что раз в столетие европейцы собираются «то под предводительством Наполеона, то Гитлера». Однако на данный момент, по словам генерала, «фюрера» в Европе не наблюдается. Хотя «триединая команда из Великобритании, Германии и Франции» воздействует на свое население через слова о том, что Россия — это враг, и война с ней неизбежна.

При этом наиболее серьезные «антироссийские мероприятия», по словам Соболева, проходят в Прибалтике и Финляндии.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.