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Четверо детей пострадали в результате удара ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области четыре ребенка пострадали при атаке ВСУ по машине
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия нанесли удар по легковому автомобилю в Васильевском округе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок», — написал глава области.

Помимо несовершеннолетних, ранения получила 35-летняя женщина, которую спасти не удалось.

Детей отвезли в больницу, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

18 мая сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области. По его словам, из-за удара по городу пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в местную больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести.

Тем временем ВС РФ вовсю ведут бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР. На данный момент его контролируют украинские военные.

Ранее Зеленский заявил, что вывода войск из ДНР, Запорожской и Херсонской областей не будет.

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