ВСУ нанесли ракетный удар по городу в Запорожской области, есть раненые

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области.

По его словам, из-за ракетного удара по городу пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали в местную больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS Светлодарск в Донецкой народной республике. При этом в городском округе Дебальцево пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения. Кроме того, в Васильевке были повреждены три дома и гражданские автомобили. А в поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего были ранены еще двое мужчин, одного из них не удалось спасти.

Ранее БПЛА атаковал храм в белгородском селе.