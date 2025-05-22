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Следователи завели уголовное дело после ранения главы Беловского района

СК возбудил дело о теракте по факту ранения главы Беловского района Волобуева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, действия украинских военнослужащих квалифицировали как террористический акт.

Волобуев, в свою очередь, поделился с военными следователями СК России обстоятельствами произошедшей атаки. Следствие собирается установить и привлечь к ответственности всех причастных к произошедшему.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки. В настоящее время он находится в больнице.

В этот же день президент России Владимир Путин созвонился с руководителем Беловского района. Глава государства справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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