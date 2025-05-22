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Восемь жителей ДНР пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

Восемь жителей Ясиноватой пострадали во время обстрела со стороны ВСУ
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«Газета.Ru»

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил врио главы муниципалитета Александр Пеняев в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь жителей поселка Пантелеймоновки, повреждены частные дома и многоквартирный жилой дом», — написал он.

Пеняев добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Недавно выяснилось, что мужчина получил тяжелые ранения в поселке Великая Новоселка ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в Кекино FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками.

Ранее в Курской области завели дело о теракте после атаки ВСУ.

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