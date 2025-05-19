ВСУ атаковали два поселка в Курской области

Украинские военные атаковали два поселка в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Кекино Глушковского района FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками.

В поселке Коренево Кореневского района в результате обстрела со стороны ВСУ была полностью разрушена половина здания детского сада.

В обоих случаях никто не пострадал, подчеркнул врио главы региона.

18 мая сообщалось, что в Глушково Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов сгорел дом главы Глушковского района Павла Золотарева.

До этого в деревне Самоярдово в Большесолдатском районе после падения обломков БПЛА загорелась кровля школы.

Ранее власти Сумской области Украины сообщили о необходимости эвакуации.