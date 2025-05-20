Житель ДНР пострадал во время обстрела Великой Новоселки

Мирный житель ранен в Великой Новоселке ДНР в результате атаки ВСУ

Мужчина тяжело ранен в поселке Великая Новоселка ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины.

«По состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Великая Новоселка — тяжело ранен мужчина 1969 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сведения об обстреле территории ДНР продолжают поступать.

Недавно в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Незадолго до этого врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в Кекино FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками.

Ранее украинский дрон нанес удар по автобусу в Белгородской области.