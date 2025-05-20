На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель ДНР пострадал во время обстрела Великой Новоселки

Мирный житель ранен в Великой Новоселке ДНР в результате атаки ВСУ
close
«Газета.Ru»

Мужчина тяжело ранен в поселке Великая Новоселка ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины.

«По состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Великая Новоселка — тяжело ранен мужчина 1969 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сведения об обстреле территории ДНР продолжают поступать.

Недавно в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Незадолго до этого врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в Кекино FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками.

Ранее украинский дрон нанес удар по автобусу в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами