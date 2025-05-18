В Курской области завели дело о теракте после атаки ВСУ

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ деревни в Курской области

Уголовное дело о теракте заведено после обстрела ВСУ частного домовладения в деревне Кукуевке Курской области, в результате которого ранения получила женщина. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункты «а», «в» часть 2 статья 205 УК РФ)», — сказала она.

По данным следствия, 2 мая 2025 года украинские военные с помощью беспилотника атаковали частное домовладение в деревне Кукуевке, где семейная пара проводила работы по благоустройству территории. В результате целенаправленного сброса взрывного устройства с дрона мирная жительница получила осколочное ранение. В ходе допроса она рассказала военным следователям об обстоятельствах случившегося.

Петренко также заявила, что следствие установит и привлечет к ответственности всех военнослужащих ВСУ, причастных к этому преступлению.

Накануне сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с ранением женщины в результате атаки ВСУ на автомобильную стоянку в Курской области. По данным СК, 4 мая 2025 года украинские военные с помощью дрона сбросили взрывное устройство на автомобильную стоянку в деревне Будище. В результате пострадала местная жительница, в тот момент находившаяся на парковке.

Ранее ВСУ обстреляли больницу в Курской области.