Уроженец поселка Навля в Брянской области, рядовой Виктор Пузанов, спас раненого товарища под плотным огнем противника в зоне СВО. Об этом рассказало издание kp.ru.

По данным газеты, во время одной из операций российским бойцам удалось отбить важный опорный пункт. Однако вскоре начался ожесточенный минометный обстрел — ВСУ били по позициям. Именно в этот момент один из бойцов штурмовой группы оказался тяжело ранен — рядом разорвался снаряд.

Несмотря на опасность, Пузанов немедленно отправился к раненому товарищу. Он оказал ему первую помощь прямо под обстрелами, после чего вынес бойца в безопасную зону. Уже там организовал дальнейшую эвакуацию в медпункт.

Министерство обороны РФ отметило мужество Пузанова как пример самоотверженности и боевого братства. Благодаря брянскому рядовому, военнослужащий остался жив.

До этого президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ рассказывали, что медик в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Женщина была ранена и доставлена в полевой госпиталь.

Ранее Путин поручил представить к госнаградам всех, кто помог освободить Курскую область.