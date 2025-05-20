В Курской области обнаружили плюшевую игрушку со взрывным устройством

Саперы 92-го саперного полка группировки войск «Север» в одном из освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Курской области при заходе в дом нашли плюшевую игрушку со взрывным устройством внутри. Об этом ТАСС сообщил старший сапер с позывным Славный.

«Был виден разрез со стороны головы, на всякий случай проверили эту игрушку. Там оказался [механизм] на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется и произойдет взрыв», — сказал он.

По словам собеседника агентства, масса взрывного устройства составляла лишь 50 граммов, однако этого бы хватило для причинения тяжкого вреда здоровью как взрослого, так и ребенка.

До этого старший расчета саперов 92-го полка группировки «Север» с позывным «Химера» сообщил, что в приграничных районах Курской области самодельные взрывные устройства (СВУ) Вооруженных сил Украины разбросаны на каждом метре.

В конце апреля Минобороны России сообщило, что украинские войска при отступлении из Курской области оставляли мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы усложнить процесс разминирования. В ведомстве добавили, что саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть взрывоопасных находок уничтожается накладным зарядом на месте.

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