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Сапер раскрыл, сколько территорий Курской области очищены от взрывоопасных предметов

ТАСС: свыше 38 тыс. га Курской области очистили от взрывоопасных предметов
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие группировки инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ очистили от взрывоопасных предметов свыше 38 тысяч гектаров территории Курской области. Об этом ТАСС заявил командир отряда разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) с позывным «Кубинец».

«Работы еще достаточно много, работа сложная и связана с риском для жизни», — сказал собеседник агентства.

«Кубинец» добавил, что у группировки инженерных войск очень высокие требования к самим себе в связи с пониманием, что территория, на которой они работают, является гражданской и вскоре сюда вернутся местные жители.

В МПЦ также сообщили, что подразделения инженерных войск ВС РФ продолжают работы по очистке от взрывоопасных предметов на территории шести районов Курской области. В центре отметили, что в настоящее время обнаружено и уничтожено свыше 419 тысяч взрывоопасных предметов.

Незадолго до этого сообщалось, что подразделение Международного противоминного центра прибыло по поручению президента России Владимира Путина в Курскую область для усиления группировки инженерных войск, занимающейся очисткой местности от взрывоопасных предметов на территории региона.

Ранее саперы обнаружили в Курской области большое количество мин производства стран НАТО.

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