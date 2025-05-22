Сальдо назвал главврача Харлана символом мужества

Главный врач Алешкинской больницы Герой России Владимир Харлан стал символом мужества в условиях неоднократных атак со сторону украинской армии. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что гордится Харланом и благодарен ему за верность своему делу.

«Владимир Иванович — сын Героя Советского Союза. И сам стал символом настоящего мужества. <...> Поздравляю Владимира Ивановича с высшей государственной наградой!» — написал он.

17 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану. Золотую звезду Героя России из рук президента он получил 22 мая.

После вручения награды Харлан заявил, что Одесскую и Николаевскую области Украины, а также подконтрольное украинским властям правобережье Херсонской области населяют русские люди, которым надо помочь «освободиться от влияния западной пропаганды».

Ранее герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора.