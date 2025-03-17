Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора

Путин присвоил герою РФ Белоглазову звание генерал-майора
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил герою РФ Александру Белоглазову звание генерал-майора. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу», — говорится в указе президента.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Герой Чеченской Республики» восьмерым участникам СВО. Звание Героя Чеченской Республики учредили в регионе по поручению главы республики в 2022 году. Наградой отмечают успехи бойцов в ходе специальной военной операции на Украине.

Также глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением присвоить звания Героев Российской Федерации всем военнослужащим, участвовавшим в операции «Поток» в Курской области.

Ранее Сырский уволил генерала, руководившего вторжением в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами