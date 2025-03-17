Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил герою РФ Александру Белоглазову звание генерал-майора. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу», — говорится в указе президента.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Герой Чеченской Республики» восьмерым участникам СВО. Звание Героя Чеченской Республики учредили в регионе по поручению главы республики в 2022 году. Наградой отмечают успехи бойцов в ходе специальной военной операции на Украине.

Также глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением присвоить звания Героев Российской Федерации всем военнослужащим, участвовавшим в операции «Поток» в Курской области.

Ранее Сырский уволил генерала, руководившего вторжением в Курскую область.