В Свердловской области выписали из больницы искалеченного участника СВО

Боец специальной военной операции (СВО) из села Щелкун в Свердловской области Александр Волков, получивший серьезное ранение в ходе выполнения боевых задач, был выписан из больницы. Об этом сообщает URA.RU.

Военного из больницы забрала мать. Мужчина продолжит проходить курс реабилитации в домашних условиях.

«Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети. Я должен проводить сына в первый класс», — сказал Волков.

В феврале супруга Волкова объявила о расставании с мужем, увидев его парализованного в госпитале. По данным журналистов, женщина забрала детей и переехала.

Позже стало известно, что боец почти два года безуспешно пытался получить удостоверение ветерана боевых действий. Волков заявил, что обращения в различные инстанции не приносят результатов, а ответами становятся лишь формальные отписки.

Ранее депутат заявил, что участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду.