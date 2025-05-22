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В Свердловской области выписали из больницы искалеченного участника СВО

Искалеченного и брошенного женой участника СВО Волкова выписали из больницы
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Freepik.com

Боец специальной военной операции (СВО) из села Щелкун в Свердловской области Александр Волков, получивший серьезное ранение в ходе выполнения боевых задач, был выписан из больницы. Об этом сообщает URA.RU.

Военного из больницы забрала мать. Мужчина продолжит проходить курс реабилитации в домашних условиях.

«Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети. Я должен проводить сына в первый класс», — сказал Волков.

В феврале супруга Волкова объявила о расставании с мужем, увидев его парализованного в госпитале. По данным журналистов, женщина забрала детей и переехала.

Позже стало известно, что боец почти два года безуспешно пытался получить удостоверение ветерана боевых действий. Волков заявил, что обращения в различные инстанции не приносят результатов, а ответами становятся лишь формальные отписки.

Ранее депутат заявил, что участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду.

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