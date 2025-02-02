От парализованного участника СВО из Екатеринбурга ушла жена

Супруга жителя Екатеринбурга Александра Волкова, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции на Украине, объявила о расставании с мужем, увидев его парализованного в госпитале. Об этом сообщает URA.RU.

Женщина забрала детей и переехала.

22 июля 2023 года Александр получил минно-взрывную травму. Мужчину доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву, из-за тяжелого состояния мужчину не приняли в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, тогда Волкова отправили в Санкт-Петербург, где в нейрохирургическом отделении мужчине фактически собрали голову по частям. Дальнейшее лечение военнослужащий проходил в Екатеринбурге.

Мужчина рассказал, что ждал встречи с супругой, но в госпиталь навещать его приходила только мама, что казалось ему странным.

«Оказалось, что, когда я был в коме в Санкт-Петербурге, моя жена прилетала в больницу и сказала врачам: «Он мне такой не нужен!» и ушла. Врачи решили не рассказывать мне, чтобы не ухудшилось мое состояние», — сказал Александр.

Позже, по словам Волкова, его мама сообщила, что супруга забрала детей, встретила другого мужчину и планирует выйти за него замуж.

«Со временем обида на жену прошла. Она не мешает моему общению с детьми. Я благодарен ей за это», — признался военный.

Изначально мужчине предрекали полную инвалидность в связи с тяжелыми повреждениями мозга, но благодаря интенсивной работе в екатеринбургской клинике Александр смог добиться успехов: в данный момент мужчина передвигается на инвалидной коляске, может вставать и проходить до 30 метров с поддержкой.

До этого в Новосибирской области супругу российского военнослужащего специальной военной операции с шестью детьми лишили выплат.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.