В Курской области при разминировании территорий специалисты обнаружили боеприпасы, произведенные странами НАТО. Об этом сообщил ТАСС командир отряда Международного противоминного центра с позывным «Кубинец».

По его словам, украинские военные использовали широкий спектр инженерных боеприпасов западного образца. В числе найденного — американские мины М6 и противопехотные мины направленного действия типа «Клеймор». Он отметил, что основная часть обнаруженных взрывных устройств имеет иностранное происхождение.

Недавно российские военные уничтожили несколько танков и группу пехотинцев Вооруженных сил Украины, которые предприняли попытку перейти государственную границу РФ.

Во время поездки в Курскую область 20 мая президент России Владимир Путин поручил усилить работу инженерных подразделений в регионе, чтобы жители могли быстрее вернуться в свои дома. Также ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о запуске масштабной программы по разминированию.

Ранее российские военные уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области.