РИА Новости: ВС РФ уничтожили 12 украинских солдат на границе с Курской областью

Российские военнослужащие из группировки «Север» нанесли ракетно-бомбовый удар по отряду Вооруженных сил Украины, который направлялся из Сумской области в сторону российской границы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса.

По его данным, в результате применения осколочно-фугасного зажигательного боеприпаса была уничтожена группа из 12 украинских военнослужащих. Удар был нанесен на подступах к Курской области.

Недавно российские военные уничтожили несколько танков и группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку перейти государственную границу РФ.

Накануне также сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь госграницу РФ.

Ранее российские военные по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке.