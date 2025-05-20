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Российские военные уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили 12 украинских солдат на границе с Курской областью
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие из группировки «Север» нанесли ракетно-бомбовый удар по отряду Вооруженных сил Украины, который направлялся из Сумской области в сторону российской границы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса.

По его данным, в результате применения осколочно-фугасного зажигательного боеприпаса была уничтожена группа из 12 украинских военнослужащих. Удар был нанесен на подступах к Курской области.

Недавно российские военные уничтожили несколько танков и группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку перейти государственную границу РФ.

Накануне также сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь госграницу РФ.

Ранее российские военные по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке.

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