В Тульской области обезвредили упавшие обломки беспилотника ВСУ

В Туле экстренные службы обезвредили часть упавшего беспилотника, найденную возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент проводится уборка территории и проезжей части. В ближайшие часы будет восстановлено движение транспорта.

До этого Telegram-канал Ura.ru писал, что в Туле несколько машин получили повреждения после атаки БПЛА. На опубликованных в сети кадрах видно, что у автомобиля помят кузов и выбиты стекла. На записи также видно, что поврежден многоквартирный дом, а осколки от беспилотников лежат на земле.

Миляев также сообщал, что воздушная атака была отражена и оперативная обстановка находится под контролем.

Telegram-канал SHOT писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.

Ранее Собянин сообщил об отражении повторной атаки беспилотников ВСУ.