В Тульской области обезвредили упавшие обломки беспилотника ВСУ

В Туле экстренные службы обезвредили часть упавшего беспилотника, найденную возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Разрушений и пострадавших нет», — заявил он.
По словам губернатора, на данный момент проводится уборка территории и проезжей части. В ближайшие часы будет восстановлено движение транспорта.
До этого Telegram-канал Ura.ru писал, что в Туле несколько машин получили повреждения после атаки БПЛА. На опубликованных в сети кадрах видно, что у автомобиля помят кузов и выбиты стекла. На записи также видно, что поврежден многоквартирный дом, а осколки от беспилотников лежат на земле.
Миляев также сообщал, что воздушная атака была отражена и оперативная обстановка находится под контролем.
Telegram-канал SHOT писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.
Ранее Собянин сообщил об отражении повторной атаки беспилотников ВСУ.