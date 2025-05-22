На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области обезвредили упавшие обломки беспилотника ВСУ

Губернатор Миляев: в Туле возле ФОКа «Оружейник» обезвредили часть упавшего БПЛА
close
Shutterstock

В Туле экстренные службы обезвредили часть упавшего беспилотника, найденную возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент проводится уборка территории и проезжей части. В ближайшие часы будет восстановлено движение транспорта.

До этого Telegram-канал Ura.ru писал, что в Туле несколько машин получили повреждения после атаки БПЛА. На опубликованных в сети кадрах видно, что у автомобиля помят кузов и выбиты стекла. На записи также видно, что поврежден многоквартирный дом, а осколки от беспилотников лежат на земле.

Миляев также сообщал, что воздушная атака была отражена и оперативная обстановка находится под контролем.

Telegram-канал SHOT писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.

Ранее Собянин сообщил об отражении повторной атаки беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами