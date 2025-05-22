«Разбитые машины»: появились кадры с мест прилетов БПЛА в Туле

В Туле на видео сняли разбитые авто после атаки беспилотников

В Туле несколько машин получили повреждения после атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

«Сейчас дом оцеплен, жильцы эвакуированы. Кроме того, губернатор области Миляев предупредил, что обломки БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у автомобиля помят кузов и выбиты стекла. На записи также видно, что поврежден многоквартирный дом, а осколки от беспилотников лежат на земле.

До этого Миляев сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку на Тулу, на улицы города упали обломки беспилотника.

Он рассказал, что в результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте. Ситуация находится под контролем.

Telegram-канал Shot писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.

Ранее автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео.