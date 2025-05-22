Военкор указал на противоречия в истории вернувшегося из Афганистана военного

Военкор Коц: проживший 40 лет в Афганистане Красноперов мог воевать против СССР

В истории бывшего военнослужащего Советской армии Сергея Красноперова, попавшего 40 лет назад в плен в Афганистане и вернувшегося в Россию только сейчас, есть противоречия. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что Красноперов 40 лет назад сбежал из воинской части, после чего перешел на сторону «духов». Причиной для такого решения экс-военный назвал издевательства со стороны сослуживцев. По словам Коца, аналогичные истории он уже неоднократно слышал.

Также военкор обратил внимание на интервью экс-военного журналисту Times Джерому Старки. В нем Красноперов рассказал, что если бы не сбежал из армии, то его бы посадили в тюрьму. В связи с этим он нашел в горах группу боевиков, которые гостеприимно его приняли. Впоследствии мужчина принимал участие в боевых действиях против своих сослуживцев, рассказал вернувшийся экс-военнослужащий.

«И история сразу играет другими красками. Дело, конечно, прошлое. И сам себя он давно наказал. Но и героизировать его сейчас я никакого резона не вижу», — написал военкор.

Красноперов вернулся в Россию 22 мая. За время в плену экс-военный принял ислам, сменил имя на Нурмомад и женился на местной женщине. Он отец шестерых детей, занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.

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