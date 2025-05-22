На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор указал на противоречия в истории вернувшегося из Афганистана военного

Военкор Коц: проживший 40 лет в Афганистане Красноперов мог воевать против СССР
close
В. Киселев/РИА Новости

В истории бывшего военнослужащего Советской армии Сергея Красноперова, попавшего 40 лет назад в плен в Афганистане и вернувшегося в Россию только сейчас, есть противоречия. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что Красноперов 40 лет назад сбежал из воинской части, после чего перешел на сторону «духов». Причиной для такого решения экс-военный назвал издевательства со стороны сослуживцев. По словам Коца, аналогичные истории он уже неоднократно слышал.

Также военкор обратил внимание на интервью экс-военного журналисту Times Джерому Старки. В нем Красноперов рассказал, что если бы не сбежал из армии, то его бы посадили в тюрьму. В связи с этим он нашел в горах группу боевиков, которые гостеприимно его приняли. Впоследствии мужчина принимал участие в боевых действиях против своих сослуживцев, рассказал вернувшийся экс-военнослужащий.

«И история сразу играет другими красками. Дело, конечно, прошлое. И сам себя он давно наказал. Но и героизировать его сейчас я никакого резона не вижу», — написал военкор.

Красноперов вернулся в Россию 22 мая. За время в плену экс-военный принял ислам, сменил имя на Нурмомад и женился на местной женщине. Он отец шестерых детей, занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.

Ранее вернувшегося после 40 лет в Афганистане военного шокировала мода россиянок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами