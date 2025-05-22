Советский военнослужащий, 40 лет проведший в Афганистане, приехал в Россию

RT: попавший 40 лет назад в плен в Афганистане советский военный приехал в РФ

В Россию из Афганистана приехал попавший 40 лет назад в плен бывший военнослужащий Советской армии. Об этом сообщает RT.

Сергей Красноперов, которому сейчас 60 лет, в 1985 году оставил свою часть после ссоры с сослуживцами. После чего он попал в плен к афганской вооруженной оппозиции.

Красноперов принял ислам, сменил имя на Нурмомад и женился на местной женщине. Он отец шестерых детей, занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.

Бывший советский военный не видел мать и родных целых 40 лет. Он прилетел в Россию, чтобы, наконец, встретиться с ними.

21 мая сообщалось, что родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины устроили массовые акции протеста в ряде городов страны.

19 мая на Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией «1000 на 1000».

Ранее российские войска освободили попавшего в плен бойца в Харьковской области.