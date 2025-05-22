Вернувшегося после 40 лет в Афганистане военного шокировала мода россиянок

Бывший военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов, попавший 40 лет назад в плен в Афганистане и вернувшийся в Россию только сейчас, признался, что его шокировала новая мода. Особенно 60-летнего экс-военного поразило стремление россиянок увеличивать себе губы, сообщает RT.

«Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — удивленно спросил Краснопорев.

По его словам, другие современные модные тенденции его тоже удивили, так как жители со времен Советского Союза стали выглядеть абсолютно по-другому.

«Как одеваются сейчас и как тогда одевались – очень все изменилось», — добавил Краснопорев.

Напомним, сообщалось, что Сергей Красноперов в 1985 году оставил свою часть после ссоры с сослуживцами, а затем попал в плен к афганской вооруженной оппозиции. В Афганистане он принял ислам, сменил имя на Нурмомад и женился на местной женщине. Сейчас у него шестеро детей, работает он на местной электростанции. В Россию бывший военный прибыл, чтобы встретиться с матерью и родными, которых не видел 40 лет.

Ранее в Афганистане раскритиковали заявление США о планах вернуться на базу «Баграм».