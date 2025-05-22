Российские военнослужащие уничтожили часть подразделения БПЛА 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там добавили, что Украина сбросила это элитное подразделение для сдерживания натиска российской армии.

«Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414-го полка», — сказали в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате ударов были ликвидированы как минимум десять украинских военнослужащих.

До этого корреспондент РИА Новости сообщил, что российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления ударными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был развернут на правом берегу Днепра в Херсонской области.

22 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».