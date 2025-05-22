На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили часть элитного подразделения БПЛА ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили часть подразделения БПЛА ВСУ у Днепропетровской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские военнослужащие уничтожили часть подразделения БПЛА 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там добавили, что Украина сбросила это элитное подразделение для сдерживания натиска российской армии.

«Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414-го полка», — сказали в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате ударов были ликвидированы как минимум десять украинских военнослужащих.

До этого корреспондент РИА Новости сообщил, что российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления ударными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был развернут на правом берегу Днепра в Херсонской области.

22 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами