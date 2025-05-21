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На Украине произошел скандал из-за удара «Искандера»

На Украине начался скандал из-за удара «Искандера» ВС РФ по полигону ВСУ
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На Украине произошел скандал после удара российского «Искандера» по полигону ВСУ в Шостке Сумской области. Об этом пишет kp.ru.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в ударе по полигону украинской армии обвиняют главкома ВСУ Александра Сырского. Эксперты, которых цитирует украинское издание, задаются вопросом, почему тренировочный полигон был расположен близко к линии боевого соприкосновения.

«Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано?» — отметила народный депутат Марьяна Безуглая.

Блогер Сергей Наумович, в свою очередь, подчеркнул, что небо над Сумской областью во время атаки никак не контролировалось.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области.

По данным ведомства, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов. Также разрушен склад боеприпасов и выведено из строя до 10 единиц автомобильной техники.

Ранее в России не исключили присоединения Харьковской и Сумской областей.

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