Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на Курскую область постепенно подходят к концу. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

«Все, что мы сейчас наблюдаем, — следствие того, что у [главкома ВСУ Александра] Сырского ничего не получилось в Курской области. Уже начались разговоры о том, что его надо снимать с поста, и все к этому идет», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что у ВСУ осталось не так много людей. Несмотря на это Киев не оставляет попыток вторжения в российский регион и отправляет к границе с Курской областью военных, которые были бы полезнее на других участках фронта. Эксперт считает, что успехи армии РФ на определенных направлениях отчасти связаны с этим.

До этого президент России Владимир Путин оценил ситуацию в приграничных районах Курской области после освобождения от украинских оккупантов. По словам главы государства, она продолжает оставаться сложной.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на сегодняшний день вся территория региона зачищена от противника. Однако бойцы ВСУ не оставляют попыток проникнуть в приграничные районы области. Хинштейн подчеркнул, что российские военные дают им жесткий отпор и пресекают все попытки вторжения.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ пытаются продвигаться к российской границе.