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Избранный президент Румынии рассказал о переживаниях Макрона

Дан: Макрон боялся блокировки помощи Украине Румынией после выборов
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IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния заблокирует помощь Украине и Молдавии, а также помешает усилиям Европы по перевооружению, если на президентских выборах в стране победу одержит кандидат Джордже Симион. Об этом заявил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico.

Дан рассказал, что проводил телефонный разговор с Макроном. Во время беседы румынский президент сказал коллеге, что хочет поддерживать интеграцию европейской обороны.

«Макрон заявил Дану, что обеспокоен, что Симион может заблокировать помощь Молдавии и Украине и задерживать усилия по перевооружению Европы», — говорится в статье.

В этом же интервью Дан заявил, что отправка румынских войск на Украину неуместна из-за уже существующей напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что появление войск «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу.

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