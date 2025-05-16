Подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в подконтрольной ВСУ Запорожской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили склад ВСУ и несколько машин в Запорожской области

В селе Темировка на территории Запорожской области, подконтрольной украинским войскам, нанесли удар по промышленной зоне. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что в результате удара оказался уничтожен склад с беспилотниками и техника ВСУ. Также, по его словам, удар пришелся по станции техобслуживания, где ремонтировались военные машины. По его словам, четыре автомобиля полностью сгорели, ещё семь получили серьёзные повреждения. Их, предположительно, попытаются восстановить, но уже в другом месте. Также, по информации Лебедева, уничтожен небольшой склад с БПЛА.

Запорожская область частично находится под контролем российских сил. После референдума в 2022 году Россия объявила регион своей территорией, однако Украина не признает эти итоги и продолжает удерживать часть области, включая город Запорожье. Временным административным центром стал Мелитополь.

До этого российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военным объектам на Украине, включая цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана».

Ранее в подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах.