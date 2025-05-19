Рогов заявил, что войска РФ закрепились в Малой Токмачке

Рогов: ВС РФ взяли под контроль кирпичный завод в Малой Токмачке

Российские войска закрепились в селе Малая Токмачка в Запорожской области, бои продолжаются. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска закрепились в селе Малая Токмачка, выбив противника с территории кирпичного завода», — сказал он, отметив, что в настоящее время завод находится под контролем российской армии.

Бои за населенный пункт продолжаются. Инициатива, по его словам, находится в руках военных РФ.

19 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинских формирований в районе села Работино и осуществили артиллерийский обстрел в районе села Малая Токмачка.

По его информации, ВС РФ также поразили бункеризированное укрытие ВСУ неподалеку от села.

Ранее в Токмаке при обстреле ВСУ был поврежден пятиэтажный жилой дом.