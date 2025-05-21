Российские войска поразили лагерь подготовки ВСУ

Вооруженные силы России поразили лагерь подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты временной дислокации наемников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в 142 районах.

Удары наносились боевыми самолетами, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

20 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

На Украине признали удар ВС России по полигону в Сумской области.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».