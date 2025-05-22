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Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

Собянин: уничтожено три беспилотника, летевших на Москву
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаки вражеских беспилотников.

«Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — заявил он.

О повторной атаке стало известно в 10:43 по московскому времени.

До этого глава города сообщал о ликвидации двух дронов. Собянин отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом.

22 мая мэр столицы заявил, что в течение ночи и раннего утра силы ПВО уничтожили 26 беспилотников, летевших на Москву.

Ранее беспилотники заметили в районе подмосковного Домодедово.

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Атаки БПЛА на Россию
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