Беспилотники заметили в районе подмосковного Домодедово. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, они заметили несколько вспышек в небе и «слышали характерные звуки».
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» — особый режим, при котором закрывается все воздушное пространство.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на столицу. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В 23:07 он сообщил, что военные уничтожили еще три украинских беспилотника.
До этого Минобороны РФ заявило, что с 18:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Над Московским регионом сбито 11 дронов.
Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.