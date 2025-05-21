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Беспилотники заметили в районе подмосковного Домодедово

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер»
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотники заметили в районе подмосковного Домодедово. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, они заметили несколько вспышек в небе и «слышали характерные звуки».

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» — особый режим, при котором закрывается все воздушное пространство.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников на столицу. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 23:07 он сообщил, что военные уничтожили еще три украинских беспилотника.

До этого Минобороны РФ заявило, что с 18:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Над Московским регионом сбито 11 дронов.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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