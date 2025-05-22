В Сеуле оценили повреждения северокорейского эсминца

В Сеуле считают, что корабль КНДР вряд ли получил серьезные повреждения

Эсминец Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) после неудачного спуска на воду лежит на боку. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

«В данный момент корабль (лежит. — прим. «‎Газеты.Ru») упав на бок в воде... Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащен вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа «Чхве Хён», — говорится в сообщении.

Также агентство Newsis, ссылаясь на представителя Министерства объединения Кореи, пишет, что причиной аварии стала халатность.

По словам чиновника, предположительно корабль не получил значительных повреждений.

До этого сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Как писало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), инцидент произошел из-за халатности и безответственности. По словам Ким Чен Ына, несчастный случай является «недопустимым».

Лидер Северной Кореи потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

В апреле Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна ускорить оснащение своих военно-морских сил ядерным оружием.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.