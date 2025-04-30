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Ким Чен Ын заявил о необходимости ускорить поступление во флот КНДР ядерного оружия

Ким Чен Ын: необходимо обеспечить военно-морские силы КНДР ядерным оружием
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Korean Central News Agency/AP

КНДР должна ускорить оснащение своих военно-морских сил ядерным оружием, заявил глава государства Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер, выступая по случаю испытания систем вооружений нового многоцелевого эсминца «Чвэ Хён», отметил, что необходимо делать ответственный выбор для ускорения ядерного вооружения военно-морских сил во имя защиты государства и морского суверенитета от существующих и перспективных угроз.

Ким Чен Ын указал, что новый корабль предназначен для отражения врага, вторгающегося в территориальные воды страны, но он не является надежным морским средством обороны. Для этого следует установить систему инициативной наступательной обороны, которая основана на способности вести мощное наступление.

Агентство отмечает, что «Чвэ Хён» вооружен стратегическими и сверхзвуковыми крылатыми ракетами, средствами противовоздушной обороны и артиллерией.

21 марта сообщалось, что Северная Корея провела испытания новой ракеты противовоздушной обороны.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

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