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В Северной Корее эсминец получил повреждения при спуске на воду

ЦТАК: авария произошла во время спуска военного корабля КНДР
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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как положено, получив повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что инцидент произошел из-за халатности и безответственности. По словам Ким Чен Ына, несчастный случай является «недопустимым».

Лидер Северной Кореи потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии. 

До этого Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна ускорить оснащение своих военно-морских сил ядерным оружием.

Северокорейский лидер, выступая по случаю испытания систем вооружений нового многоцелевого эсминца «Чвэ Хён», отметил, что необходимо делать ответственный выбор для ускорения ядерного вооружения военно-морских сил во имя защиты государства и морского суверенитета от существующих и перспективных угроз.

Ким Чен Ын указал, что новый корабль предназначен для отражения врага, вторгающегося в территориальные воды страны, но он не является надежным морским средством обороны.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

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