«РБК-Украина» сообщило о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает информагентство «РБК-Украина».

Подробностей не приводится.

«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации в Telegram-канале.

Граждан попросили оставаться в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

В ночь на 22 мая взрыв произошел в Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги.

Также о взрывах сообщалось в подконтрольном Украине городе Херсоне.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.