Собянин рассказал о сбитых беспилотниках

Собянин: еще 16 беспилотников сбили на подлете к Москве

Военные сбили еще 16 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотники сбили силы противовоздушной обороны министерства обороны России. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины ищут бреши в системе противовоздушной обороны Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне Собянин заявил, что военные отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на столицу, их количество увеличилось до 27.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.