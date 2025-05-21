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Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло

Собянин: число сбитых 21 мая БПЛА, летевших на Москву, достигло 27
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Военные отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, их количество увеличилось до 27. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть украинских беспилотников, летевших к Москве.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

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