Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло

Военные отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, их количество увеличилось до 27. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть украинских беспилотников, летевших к Москве.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.