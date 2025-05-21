Собянин сообщил об отражении атаки еще шести БПЛА, летевших к Москве

Собянин сообщил о ликвидации еще шести БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны ликвидировали еще шесть украинских беспилотников, летевших к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Пост появился в канале градоначальника в 22:29 мск.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы ПВО РФ сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.