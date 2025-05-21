Пентагон подтвердил, что США приняли Boeing, подаренный Катаром

Пентагон подтвердил, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Пентагон принял самолет от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями.

По словам представителя минобороны США Шона Парнелла, министерство планирует работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования для Boeing.

19 мая Semafor сообщил, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Semafor отмечает, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Как пишет CNN, американский лидер неоднократно называл сделку подарком, что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые считали неэтичным такой щедрый жест со стороны катарской королевской семьи.

Ранее Уиткофф высказался о подаренном Катаром Трампу самолете.