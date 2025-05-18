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Уиткофф высказался о подаренном Катаром Трампу самолете

Уиткофф: решение Трампа принять в подарок самолет от Катара абсолютно легально
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Leah Millis/Reuters

Передача президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка от Катара является совершенно законной сделкой. Об этом заявил специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC News.

«Она проверена Советом Белого дома, министерством юстиции. Были привлечены внешние юридические фирмы. Так что это совершенно законная сделка правительства (Катара. — прим. ред.) с правительством (США. — прим. ред.), министерства обороны с министерством обороны, которая происходит в обычном порядке», — сказал спецпосланник.

О том, что королевская семья Катара хочет подарить администрации Трампа «летучий дворец», стало известно 11 мая. При этом глава Белого дома осмотрел Boeing 747-8 еще в феврале, когда он приземлялся в аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Как подчеркнул премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передача самолета президенту США является не личным подарком, а «межправительственной сделкой».

Ранее в США заявили об угрозе из-за подарка Катара Трампу.

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