В США стало известно, что инициатором покупки Boeing 747 у Катара был Вашингтон

Инициатором приобретения у Катара самолета Boeing 747 для президента США Дональда Трампа был именно Вашингтон. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщает телеканал CNN.

По словам собеседников телеканала, Трамп поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов. Изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке.

В настоящее время сделка все еще обсуждается юристами обеих сторон. Стоимость борта оценивается в $400 млн, однако источники предполагают, что цена для президента США будет снижена.

CNN напоминает, что Трамп неоднократно называл потенциальную сделку «подарком», что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые считали неэтичным такой щедрый жест со стороны катарской королевской семьи.

19 мая сообщалось, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Трампу самолет Boeing 747-8, который называют «воздушным дворцом».

О том, что королевская семья Катара хочет подарить администрации Трампа «летучий дворец», стало известно 11 мая. При этом глава Белого дома осмотрел Boeing 747-8 еще в феврале, когда он приземлялся в аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Ранее Уиткофф высказался о подаренном Катаром Трампу самолете.