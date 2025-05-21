Собянин сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, добавил мэр.
В 18:11 мск Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников ВСУ.
Незадолго до этого мэр столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву.
Позже в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону.
Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.