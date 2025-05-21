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Попавшие под удар РФ на полигоне в Шостке бойцы ВСУ рассказали о случившемся

Лейтенант ВСУ Алекс раскрыл подробности удара РФ по полигону в Шостке
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали под удар российского «Искандера» на полигоне в Шостке Сумской области, прокомментировали действия командования. Их высказывания привел в своем Telegram-канале лейтенант украинской армии с позывным «Алекс».

По словам украинского лейтенанта, один из военных рассказал, что подобные построения проходили на базе регулярно. «Алекс отметил, что солдаты говорили командирам, что не стоит этого делать, поскольку полигон находится рядом с границей и возможно появление разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Однако командование в ответ на это заявляло, что «солдатам не стоит лезть не в свое дело». Военных продолжали водить строем, проводить стрельбы и другие занятия, указал лейтенант ВСУ.

Другой военнослужащий ВСУ заявил, что в конце концов удар по украинским позициям должен был произойти, «ведь чуть ли не целый батальон сосредоточен под открытым небом».

Офицер «Алекс» заявил, что за три года военных действий таких прилетов было множество, но никто никаких выводов не сделал.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным российского оборонного ведомства, уничтожены до 70 военных.

Нацгвардия Украины в свою очередь утверждает, что в результате удара были ликвидированы шесть украинских военнослужащих и более 10 получили ранения. В ведомстве указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите бойцов от российских ударов.

Ранее на Украине отстранили командира части после удара по лагерю ВСУ.

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