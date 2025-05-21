На Украине признали удар ВС России по полигону в Сумской области

Национальная гвардия Украины признала удар Вооруженных сил (ВС) России по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в Шостке в Сумской области республики (граничит с Курской областью РФ). Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении говорится, что правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования случившегося в результате ракетного удара по Сумской области.

Согласно данным Нацгвардии Украины, в результате удара российских войск во время проведения учений уничтожены шесть украинских военнослужащих, более 10 получили ранения. Уже отстранен командир части, в отношении него начата служебная проверка. В ведомстве указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите бойцов от российских ударов.

20 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

Ранее на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».