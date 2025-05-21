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На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ

Украинского командира части отстранили после удара по полигону в Сумской области
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Alina Smutko/Reuters

Командир украинской военной части был отстранен от службы после удара по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Нацгвардии Украины в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению ведомства, командование Нацгвардии и правоохранительные органы по результатам проверки и расследования инцидента дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц. Имя отстраненного командира в Нацгвардии не называют.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

Нацгвардия Украины в свою очередь утверждает, что в результате удара были ликвидированы шесть украинских военнослужащих и более 10 получили ранения. В ведомстве указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите бойцов от российских ударов.

Ранее на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».

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