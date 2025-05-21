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Эксперт высказалась о скандале на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

Политолог Шеслер: удар ВС РФ по лагерю ВСУ вызвал панику на Украине
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РИА Новости

Удар Вооруженных сил России по лагерю с украинскими военными в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии в Киеве, которая, в том числе, связана с потерями на фронте, частыми случаями дезертирства и коррупцией. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области — это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты. <...> Украинская армия — несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино — продолжает отступать, а ВС России — наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», — отметила Шеслер.

Она допустила, что дело может дойти до отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Однако, по ее словам, ему нужна замена в виде такого же послужного генерала.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

Позднее стало известно, что после удара ВС РФ по лагерю ВСУ в Сумской области был отстранен от службы командир украинской военной части. Его имя не называется.

Ранее депутат Рады осудил решение ВСУ о проведении учений на границе с Россией.

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