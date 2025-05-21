Депутат Рады осудил решение ВСУ о проведении учений на границе с Россией

В Верховной раде раскритиковали ВСУ за проведение учений на границе с Россией

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко резко осудил решение командования ВСУ о проведении военных учений на полигоне в Шостке Сумской области, расположенном вблизи российской границы, в своем Telegram-канале.

«Это преступление. Решивших проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Людей вообще перестали ценить», — написал Гончаренко.

Он заявил, что подобные инциденты происходят не впервые, но никто не понес ответственности.

Накануне Минобороны РФ сообщило об ударе «Искандером» по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ в Сумской области, в результате которого, по данным ведомства, были уничтожены до 70 военных, склад боеприпасов и техника.

Позднее на Украине признали удар ВС России по полигону, однако в нацгвардии заявили, что шесть военных не выжили и десять получили ранения. В ведомстве указали на нарушение ранее разработанных алгоритмов по защите бойцов от российских ударов.

Ранее на Украине начался скандал вокруг главкома ВСУ Сырского после удара по полигону.