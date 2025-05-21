Собянин сообщил об еще трех сбитых над Москвой беспилотниках ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще трех украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр.
Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В этот же день Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на Москву.
21 мая в Минобороны РФ рассказали, что в период с 11:30 до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ над шестью российскими регионами.
По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Орловской области — 15. Кроме того, беспилотники ВСУ были обезврежены над территориями Курской (7) и Тульской (6) областей.
Также российские средства ПВО успешно сработали в Московской (3), Рязанской (2) и Брянской (1) областях.
Ранее появилось видео с места падения обломков беспилотника около детсада в Домодедове.