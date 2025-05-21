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Собянин сообщил об еще трех сбитых над Москвой беспилотниках ВСУ

Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех летевших на Москву БПЛА
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Depositphotos

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще трех украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр.

Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В этот же день Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на Москву.

21 мая в Минобороны РФ рассказали, что в период с 11:30 до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ над шестью российскими регионами.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Орловской области — 15. Кроме того, беспилотники ВСУ были обезврежены над территориями Курской (7) и Тульской (6) областей.

Также российские средства ПВО успешно сработали в Московской (3), Рязанской (2) и Брянской (1) областях.

Ранее появилось видео с места падения обломков беспилотника около детсада в Домодедове.

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