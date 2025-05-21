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Израиль обвинили в атаке на дипломатов и журналистов в Дженине

МИД Палестины: израильские военные обстреляли дипломатов и журналистов в Дженине
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Israel Defense Forces/Global Look Press

Израильские военные атаковали делегацию из дипломатов и журналистов, которые совершали плановый визит в Дженин на Западном берегу Иордана с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Палестины.

Во внешнеполитическом ведомстве Палестины назвали действия израильских военных актом агрессии, который представляет собой прямое нарушение норм международного права, а также элементарных правил дипломатических отношений.

«Нападение на представителей аккредитованных государств, работающих при государстве Палестина, является опасной эскалацией и выражением систематического пренебрежения международным правом», — говорится в заявлении МИД Палестины.

Источник в МИД Палестины также сообщил, что в составе дипломатической делегации были послы Иордании, Египта и Марокко, кроме того, в делегации были консулы Великобритании, Греции и Франции.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее стало известно, что Британия готова ввести санкции в отношении чиновников кабмина Израиля.

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