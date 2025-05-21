ВСУ пытались атаковать химпредприятие в Тульской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать химическое предприятие в городе Алексин в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В результате цели сбиты, обломки БПЛА упали за территорией предприятия. Жители сообщают о проблемах с интернетом», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza писал, что беспилотник ВСУ атаковал тепловоз в Белгородской области. По данным канала, инцидент произошел на станции «Валуйки-сортировочная» утром 19 мая. Журналисты канала отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако ударная волна выбила окна. Кроме того, были повреждены двери и прожекторы.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине назвали возможную цель атаки ВСУ на Орловскую область.